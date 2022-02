Guterres pede a Putin que “dê uma oportunidade à paz”

“Se, de facto, uma operação está a ser preparada, só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Muitas pessoas já morreram”, disse António Guterres, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

A reunião foi convocada horas depois de Moscovo ter dito que tinha recebido um pedido de ajuda dos líderes das autoproclamadas repúblicas separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

Durante a reunião, nenhum outro membro do Conselho de Segurança expressou apoio à decisão de Moscovo de reconhecer as duas regiões separatistas e de ordenar o envio de tropas russas para “manutenção da paz”.

O Conselho estava a preparar uma resolução a declarar que a Rússia está a violar a Carta da ONU, o direito internacional e uma resolução do conselho de 2015 sobre a Ucrânia, disse um diplomata, que pediu o anonimato, à agência de notícias Associated Press.

A resolução pedia à Rússia para recuar imediatamente, acrescentou o diplomata.

Na quarta-feira, diplomatas de dezenas de países pediram a palavra na Assembleia-geral da ONU para condenar as ações da Rússia em relação à Ucrânia.

Mesmo a China, que geralmente apoia a Rússia na ONU, defendeu o princípio de longa data do organismo mundial de respeitar a soberania dos países e as fronteiras internacionalmente reconhecidas, sem mencionar diretamente Moscovo.

O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, defendeu que a Rússia está apenas a responder à situação dos habitantes das áreas separatistas e acusou a Ucrânia de estar envolvida em ações de violência e opressão.

Entretanto, Vladimir Putin anunciou uma operação militar na Ucrânia, que afirmou destinar-se a proteger civis de etnia russa em Donetsk e Lugansk.