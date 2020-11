Gustavo Tato Borges vai coordenar saúde pública

Gustavo Tato Borges, que deverá ser apresentado esta semana nas suas novas funções, vem do continente com uma equipa de mais duas pessoas, apurou o Açoriano Oriental. Natural do Porto, Gustavo Tato Borges é atualmente um dos vice-presidentes da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e trabalhava no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto.



Gustavo Tato Borges irá substituir Tiago Lopes como Autoridade de Saúde Regional, numa função que vai passar a funcionar com autonomia em relação ao Governo Regional.