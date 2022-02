Gustavo Assunção diz-se alvo de insultos racistas por parte de jogador do Tondela

"O Gustavo mantém a palavra dele. Acredito no que está a dizer. São assuntos que têm que ser analisados e investigados, para depois agir e erradicar, se assim tiver acontecido, tanto da nossa sociedade como do futebol", disse o técnico em conferência de imprensa no final do encontro.

Os minutos finais da partida entre Famalicão e Tondela, da 24.ª jornada da I Liga e que os famalicenses venceram por 2-1, ficaram marcados pela polémica. Gustavo Assunção, após entrar em diálogo com Rafael Barbosa, avançado beirão, ameaçou sair de campo, queixando-se de um eventual comentário insultuoso.

Perante a confusão no relvado, árbitro procurou saber o que se tinha passado, falando à parte com Gustavo Assunção, mas o médio mantinha-se visivelmente irritado e desorientado. O jogador do Famalicão deslocou-se até junto da linha lateral, onde foi confortado pela restante equipa minhota e acabou por regressar ao relvado e concluir o encontro.