Gulbenkian dedica este sábado à importância das histórias com filmes e debates

As mais lidas

Os vários espaços de debate estarão divididos por “Sala das Ideias”, “Sala dos Filmes”, “Sala dos Lugares Imaginários e das Viagens no Tempo”, “Sala da Literatura”, “Sala das Biografias, do Jornalismo e da História”, e “Sala das Séries, dos Novos Media e das Narrativas Futuras”.

O grande auditório da Fundação Gulbenkian irá ser transformado numa sala de cinema onde, pela tarde e noite dentro, serão exibidos, entre outros, o último episódio da "Guerra dos Tronos", produzida pela HBO, ou o primeiro episódio da série "Years and Years", também da HBO.

Pedro Mexia, João Lopes, Joaquim Sapinho, António Castro Caeiro, Cândida Pinto, Miguel Gonçalves Mendes, José Neves, Nuno Galopim, Hélia Correia, Edgar Pêra, Filipe Homem Fonseca, Paulo Pena, João Magueijo, entre outros convidados, falarão sobre histórias no cinema, na filosofia, na literatura, na física e nas narrativas futuras.

“O Fascínio das Histórias” conta com convidados como o pediatra Mário Cordeiro, que falará sobre as histórias que se contam na infância, para adormecer, ou o escritor argentino Alberto Manguel, que abordará "a biblioteca contemporânea, e se os livros e a literatura conseguirão sobreviver num mundo hipertecnológico".

A partir das 12:00, escritores, realizadores, médicos, jornalistas e ensaístas vão passar por vários espaços da fundação para participar em debates e contar histórias do cinema, da física, da filosofia e dos livros, de acordo com a programação.

Vários espaços da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vão ser hoje palco de debates, leituras e cinema, com entrada gratuita, para sublinhar a importância das histórias ao longo da vida.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok