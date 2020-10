O destaque fotográfico do jornal vai para o especial entrevistas sobre as Regionais 2020, que termina este domingo com a entrevista ao presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, que se candidata a um terceiro mandato como Presidente do Governo dos Açores.



"Mais de 3500 eleitores com voto antecipado" é outro destaque do jornal.