Grupos ocidental e central dos Açores mantêm avisos amarelos

Para o grupo ocidental (ilhas das Flores e Corvo) há previsões de precipitação, por vezes forte, até às 15:00 de hoje, devendo o vento manter-se até à noite de domingo e a agitação marítima até à madrugada de segunda-feira, período durante o qual vigoram avisos amarelos.

No caso das ilhas do grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) os avisos amarelos por causa das previsões de vento estarão ativos também no domingo (a partir das 18:00) e até à madrugada de segunda-feira (03:00).

Aquelas cinco ilhas açorianas do grupo central estão ainda sob aviso amarelo entre hoje e as 09:00 de segunda-feira devido às previsões de agitação marítima.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações meteorológicas.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.