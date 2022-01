De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para o grupo central vai estar em vigor a partir das 00h00 de sexta-feira e vai manter-se até às 12h00 de sexta-feira, devido à previsão de precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada por trovoada.

No caso do grupo oriental, o aviso amarelo vai vigorar entre as 00h00 e as 12h00 de sábado.