Grupos central e ocidental dos Açores com aviso laranja devido ao vento

O IPMA já tinha emitido aviso amarelo para as ilhas dos grupos ocidental (Flores e Corvo), central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) e oriental (Santa Maria e São Miguel) devido às previsões de chuva, que poderá ser forte, acompanhada de trovoada, na quinta-feira.

Hoje, o IPMA colocou o grupo ocidental sob aviso laranja, a partir da próxima madrugada e até às 12h00 de quinta-feira, tendo em conta as previsões de vento com rajadas até 120 quilómetros por hora.

Para o grupo central estão previstas rajadas de vento até 130 quilómetros por hora, entre a madrugada de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, período em que vai vigorar o aviso laranja.

Para as ilhas do grupo ocidental foi também emitido aviso amarelo, por se preverem ondas entre os seis e sete metros entre as 00h00 de quinta-feira e as 12h00 de sexta-feira.

As previsões de agitação marítima com ondas de seis a sete metros estendem-se também ao grupo central, onde vai vigorar o aviso amarelo devido às condições do estado do mar entre quinta-feira e o início da manhã de sábado, tal como no grupo oriental.