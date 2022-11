Grupo Pestana com 500 ME de receitas este ano e aumentos salariais acima da inflação em 2023

“O valor ainda não temos, mas vai haver aumento [dos salários]. Estamos agora a ver a inflação, mas vai haver aumento, sem dúvida, superior à inflação, tudo incluído, o bónus, os subsídios”, explicou.

Dioniso Pestana falava no Funchal, Madeira, onde se encontra no âmbito das comemorações do 50.º aniversário do Pestana Hotel Group, cuja origem remota 1972, quando o seu pai, Manuel Pestana, inaugurou o primeiro hotel, o atual Pestana Carlton, na capital madeirense.

“Este ano, se correr bem – falta um mês e meio –, tudo indica que vamos atingir os 500 milhões de euros de receita”, disse, sublinhando tratar-se do “melhor ano de sempre”.

O empresário explicou que, em 50 anos de atividade, o grupo apenas registou prejuízos – cerca de 32 milhões de euros – em 2020, na sequência das medidas de contenção da pandemia de covid-19.

“Tivemos prejuízo, nunca tínhamos tido na nossa história, e depois este ano foi uma bonança”, realçou, adiantando que tudo aponta que 2023 também “vai ser bom”, pelo menos no período do verão.

Dionísio Pestana esclareceu que o grupo é, atualmente, proprietário de 108 unidades em 16 países, disponibilizando um total de 12.500 quartos e empregando 5.500 funcionários.

“Temos hotéis que estão a ser construídos e esses vamos acabar, são dois em Lisboa. E os outros que estão quase prontos para arrancar, vamos esperar um pouco e ver como é que vai ser a inflação”, explicou, garantindo, por outro lado, que a parceira com o futebolista Cristiano Ronaldo e a marca Pestana CR7 são para continuar.

“Temos um hotel em Paris [França], é um projeto que já vem detrás, esse é para continuar”, afirmou.