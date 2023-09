Grupo parlamentar do PPM destaca intervenções em equipamentos importantes para população

De acordo com uma nota de imprensa, no âmbito da visita do PPM às obras de requalificação da loja da RIAC e do balcão da Segurança Social na ilha do Corvo, a intervenção em causa "teve um custo de cerca de 100 mil euros".

Para o PPM, "este é um modo de atuação que se impõe e que marca uma rutura com a forma de proceder dos anteriores governos do Partido Socialista, que em nenhum momento se preocuparam com a manutenção e recuperação das infraestruturas que construíam", lê-se na nota de imprensa assinada pelo deputado do PPM Paulo Estêvão.