Grupo Motard Sempre Livre organiza evento solidário “Ajudar Moçambique”

O evento irá desenrolar-se num espaço junto aos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, em São Gonçalo, e contará com as atuações dos Filhos da Terra e os Djs Breacker Ice e Paulo F, refere nota de imprensa.



No decorrer do evento haverá porco no espeto, cujas receitas das vendas do mesmo, irão reverter, na sua totalidade, para ajudar Moçambique, bem haverá ainda como barraquinhas que serão exploradas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, revertendo para as receitas para a referida associação.