"Grupo de Trabalho para a substituição dos cabos submarinos deve apresentar resultados até ao final do ano"

Ana Cunha, que falava terça-feira, em Lisboa, no final da primeira reunião deste grupo de trabalho, que integra representantes dos governos da República, dos Açores e da Madeira e da ANACOM, adiantou que foi apresentado pela ANACOM “um cronograma de trabalhos, ainda preliminar e sujeito a alterações, uma calendarização do próprio investimento”, sendo que a solução técnica “terá que ser apresentada e aprovada em dezembro”.





Citada em nota do Executivo, a secretária referiu que "tendo em conta este calendário de decisão, a ANACOM já adiantou um cronograma para o investimento, que inclui a fase do concurso procedimental e depois todo o desenvolvimento do investimento”, incluindo a escolha do adjudicatário, “que terá inclusivamente que fabricar os cabos, averiguar os fundos, o local onde vão ser colocados os cabos, etc.”.





A titular da pasta das Comunicações disse ainda que “já há um cronograma inicial para o investimento e que aponta, ainda que de forma bastante otimista, para uma conclusão do investimento em 2023, o que dá alguma segurança ao nível de alguma contingência que, no decurso de todo o processo e da realização do investimento, possa ocorrer”.





Ana Cunha lembrou que o estudo, cuja execução foi promovida pelo Governo dos Açores e que foi apresentado em fevereiro ao Secretário de Estado das Infraestruturas, continua a servir de base “e suporta aquela que é a posição, as premissas que o Governo dos Açores defende para este investimento".





A secretária regional acrescentou que se pretende que este investimento “seja potenciado noutras áreas, como, por exemplo, e conforme foi já salientado pelo presidente da ANACOM e também integrante do nosso estudo, as valências de previsão ou monitorização de alterações climáticas, mudanças de temperatura, sismos e outros eventos naturais, que estes cabos de fibra ótica poderão potenciar, através da instalação de outros sistemas”.





Para Ana Cunha, será também possível “potenciar a parte científica” através da sua componente de “potenciador de projetos científicos”.





Outra das formas para potenciar o uso dos cabos é a "constituição de uma espécie de 'hub' no meio do Atlântico para cabos transatlânticos e que atravessam o oceano, entre a América do Norte, a América do Sul e a Europa e até também chegando a África", disse a Secretária Regional, acrescentando que “esta é uma ideia veiculada pelo Governo dos Açores e bem acolhida por todos os elementos do Grupo de Trabalho”.





Para Ana Cunha, a realização desta primeira reunião do Grupo de Trabalho foi um passo importante, estando já agendada uma segunda reunião “ainda nesta primeira quinzena de julho", o que dá nota da "celeridade” imprimida.





A secretária regional destacou ainda a boa condução do grupo por parte do presidente da ANACOM, considerando que “dá indicação de que vai impor um bom ritmo de trabalho, por forma a que, em dezembro, tenhamos o estudo concluído, conforme é proposto pelo Secretário Adjunto e das Comunicações”.