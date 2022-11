Grande Baile de Réveillon regressa ao Coliseu Micaelense

Segundo o comunicado da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a animação da Passagem de Ano estará a cargo da Banda Blackout e dos Stereo Mode, no palco principal até às 07h30, de Mr.Bridge e Disko Groovers na zona lounge até as 06h30 e ainda de Kid Jay e Matti no foyer até às 06h30.

“Haverá também um photospot, localizado na entrada do edifício, devidamente identificado, cujo horário de funcionamento é da 01h00 às 03h30, para todos os interessados poderem registar o momento”, adianta a autarquia, realçando também que “os bares funcionarão com sistema de reutilização de copos”, com uma caução de dois euros por copo, que será reembolsada após a devolução dos mesmos.

O tradicional baile de gala exige também o uso de smoking convencional e de vestido de noite ou traje de gala, podendo o regulamento ser consultado no site.



Os bilhetes estarão disponíveis para venda a partir de dia 21 de novembro, pelas 13h00, nos locais habituais, podendo cada pessoa adquirir até quatro bilhetes individuais.