Graciosa recebe prova de Trail em novembro

Marta Guerreiro, que falava na apresentação do evento, no âmbito da visita estatutária do Governo, referiu, citada em nota de imprensa, que a Graciosa junta-se, assim, às provas de trail “já conhecidas nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, São Miguel, Santa Maria e Flores”.







O 'Graciosa Windmills Trail' acolhe a final da Taça de Portugal de Trail 2019, competição organizada pela Associação de Trail Running de Portugal, que atribui o título a um dos 100 finalistas de entre os 2.500 que participaram nas mais de 40 provas de qualificação realizadas em todo o país.







“Este evento será composto por duas provas, uma que faz parte da Taça de Portugal para os atletas apurados de todos os escalões, cerca de 100, e uma outra prova, aberta, com um limite de 80 atletas”, adiantou Marta Guerreiro.







Segundo disse a titular da pasta do Turismo, a prova percorre a Grande Rota da Graciosa, permitindo "a promoção da mesma, contemplando grande parte da ilha, através de um percurso circular que alterna entre paisagens da orla costeira, com destaque para os diversos ilhéus, e as paisagens vulcânicas do interior da ilha, numa extensão total de aproximadamente 40 quilómetros”.







Explica o executivo que o percurso une a zona da Barra e a freguesia da Luz, tornando possível a contemplação de zonas costeiras a este e a sul da ilha, apresentando-se mais suave na zona da Praia e com arribas mais altas e escarpadas na Ponta da Restinga, com destaque para as reservas naturais dos ilhéus da Praia e de Baixo.







Será também possível apreciar a paisagem vulcânica mais emblemática da ilha, a Caldeira, havendo a oportunidade de visitar, no seu interior, a Furna do Enxofre, uma importante cavidade vulcânica com cerca de 40 metros de altura e 194 metros de comprimento, e a lagoa existente no seu interior.







Destaque para a Caldeirinha de Pêro Botelho, um algar vulcânico na Serra Branca que constitui um verdadeiro miradouro natural sobre grande parte da ilha, o vale entre o Maciço Central e o Maciço da Caldeira e as relheiras de antigos carros de bois na zona das Fontes.







“Com este enquadramento, acreditamos que esta primeira edição será um sucesso, com repercussões ao nível da notoriedade da ilha e da região”, salientou Marta Guerreiro, realçando “a época do ano em que esta prova decorre, por constituir um importante trunfo para o combate ao desafio que a sazonalidade nos impõe”.