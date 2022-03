Governo vai aumentar testes gratuitos por pessoa

Questionada pelos jornalistas durante uma conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, Marta Temido disse que a medida "poderá avançar" na próxima semana.

Na sequência do constante apelo à testagem, nomeadamente “antes de eventos sociais, em especial no Natal”, questionada pela Lusa sobre se o governo admite impor um travão aos preços dos autotestes, que têm disparado, Marta Temido não respondeu em concreto, mas disse que o Governo está a considerar o “alargamento do número de testes por indivíduo” – sem, no entanto, e apesar de várias perguntas dos jornalistas, indicar que número será esse.

“Poderá avançar já na semana que vem”, disse, fazendo depender a decisão do “contexto a observar” nessa altura.

O Governo mantém a “política de disponibilização de testes gratuitos em farmácias comunitárias”, frisou, apelando às pessoas para que façam “os testes a que já têm acesso”.

A ministra repetiu ainda o apelo aos pais para vacinarem as crianças, possibilidade que arranca no fim de semana, sublinhando a existência de “dias dedicados” aos mais pequenos: no sábado e no domingo, os centros de vacinação estarão abertos exclusivamente para crianças dos nove aos onze anos.

Simultaneamente, o plano de alargamento do reforço vacinal a outras faixas etárias mantém-se, ainda que possa sofrer ajustes.

Por exemplo, a faixa dos 50 anos, que tem reforço vacinal previsto para o início do novo ano, poderá ser antecipada, “se não for exequível" vacinar pessoas de faixas etárias acima, admitiu a ministra, reconhecendo que tem havido “uma adesão relativamente baixa”.