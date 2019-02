Governo Regional solicita reunião do Centro Açoriano de Leite e Lacticínios

O CALL, com a missão acompanhar e intervir no setor do leite e laticínios da Região, tem como representantes nos órgãos sociais a Região, a Federação Agrícola dos Açores, a BEL, a INSULAC, a CALF, a UNILEITE, a PRONICOL e a Associação Agrícola da Ilha Terceira.

“Esta reunião decorrerá numa altura em que existem importantes desafios a vencer, sendo mais uma oportunidade para dialogar e articular posições com a produção e a indústria sobre os lacticínios, com vista a uma maior valorização da matéria prima, dos produtos e do desenvolvimento desta fileira”, afirmou João Ponte, citado em nota do executivo.



O titular da pasta da Agricultura acrescentou que “o Governo dos Açores teve, tem e terá sempre uma postura proativa e dinâmica na procura das melhores soluções que sirvam o setor”.

Esta reunião do CALL surge após a realização do Conselho Regional de Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (CRAFDR), que decorreu esta semana na Graciosa, onde uma das conclusões foi, precisamente, a necessidade de um acompanhamento especial ao setor do leite, com vista a garantir a melhoria do rendimento e o reforço da importância da atividade agrícola na Região.