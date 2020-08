Governo Regional já atribuiu mais de 1.000 selos ‘Clean & Safe Açores’

“Fomos distinguidos pela European Best Destinations como um dos destinos mais seguros em 2020”, afirmou Marta Guerreiro, citada em nota.



Segundo a governante, foram realizadas 18 formações nas áreas da Hotelaria, Alojamento Local, Turismo em Espaço Rural, Animação Turística e Marítimo Turística, Rent-a-car, Agências de viagens, Excursões e Profissionais de Informação Turística, Restauração e Postos de Turismo, nas quais se inscreveram 1.470 entidades, num total de 1.852 formandos.

Para a obtenção do selo ‘Clean & Safe Açores’, os aderentes têm de realizar uma ação de formação online, ministrada com base no Manual de Boas Práticas COVID-19, elaborado em parceria com a Secretaria Regional da Saúde.

As formações decorreram com base nos módulos dedicados a cada uma das áreas e podem ser consultados em https://clean-safe.azores.gov.pt/boas_praticas.aspx, site através do qual os interessados podem obter todas as informações sobre o programa.

A secretária regional falava, no Nordeste, no final de uma visita ao empreendimento de Turismo em Espaço Rural ‘Casas da Chaminé’, já detentor do selo ‘Clean & Safe Açores’.

“Este é mais um exemplo de que os agentes do setor sentem a necessidade de bem-receber, o que, atualmente, implica também um conjunto de condições de segurança acrescidas”, frisou.