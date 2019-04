Governo Regional dos Açores admite mais 14 guardas florestais

“A admissão de novos guardas florestais nos Açores vai permitir reforçar a ação desta classe profissional tão importante para a defesa e a vigilância da nossa floresta, que é um elemento estruturante da nossa paisagem e um fator de dinamização económica e social”, afirmou João Ponte, citado numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional.

Atualmente, os Açores contam com 52 guardas florestais (sete mulheres e 46 homens), com uma idade média de 46 anos, estando distribuídos por oito das nove ilhas do arquipélago.

Os novos 14 guardas florestais (cinco mulheres e nove homens) têm uma média etária de 24 anos.

Segundo o secretário regional da Agricultura e Florestas, concorreram às vagas disponíveis 109 candidatos de oito ilhas do Açores e um da Madeira, 11 dos quais com licenciatura, um com mestrado e os restantes com o 12.º ano de escolaridade.

João Ponte destacou o “contributo muito relevante” dos guardas florestais na colocação em prática da estratégia de gestão responsável e sustentável da floresta.

“Estamos a falar de uma classe profissional que, diariamente, dá um contributo muito grande na preservação da floresta, em questões ligadas à caça, no acompanhamento de trabalhos de reflorestação e fiscalização”, frisou, acrescentando que estes profissionais são merecedores do reconhecimento cívico pelo trabalho que desenvolvem.