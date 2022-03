Governo Regional apoia produtores da raça bovina Ramo Grande

As candidaturas podem ser efetuadas no decurso do primeiro trimestre do ano, no Serviço de Desenvolvimento Agrário da ilha onde se localiza a exploração bovina, adianta nota do executivo regional.







Este apoio, “é de grande relevância, tendo em conta a tradicional participação destes bovinos nas festividades da Região, através da participação dos cortejos etnográficos e das festividades tradicionais, sobretudo associadas ao culto ao Divino Espírito Santo”, lê-se na mesma nota.







Atualmente, os bovinos da Raça Ramo estão a ser preservados e melhorados do ponto de vista genético, no âmbito do programa de conservação e melhoramento genético em curso para esta raça.





Dessa forma, entende o Governo Regional dos Açores que a "sua manutenção acarreta custos, agudizados com a situação pandémica, que importa comparticipar de modo a garantir a continuidade da raça e, por consequência, a assegurar as manifestações culturais inerentes".