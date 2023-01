Governo reentra na Visit Azores com cinco condições

Nesta edição, é notícia ainda o alerta do Sindicato para a insegurança vivida na cadeia de Ponta Delgada, a detenção de um homem por sequestro e violação da ex-namorada, e as queixas dos moradores do bairro do Paim devido ao horário tardio de limpeza das ruas.

A garantia de que a Altice vai assegurar as ligações dos cabos submarinos até 2028 e a distinção de três autarquias açorianas devido às suas políticas amigas das famílias são outros dos assuntos em destaque na primeira página, onde o Desporto noticia que o número de espectadores nos jogos do Santa Clara está em queda nos últimos anos.