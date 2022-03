Governo reativou programa de testagem preventiva de funcionários de lares de idosos

“No quadro do momento em que vivemos, decidimos prorrogar o programa de reforço de recursos humanos nos lares. O programa MAREESS, que já colocou mais de cerca de 25 mil pessoas para reforçar os recursos humanos nos lares, tinha previsão de terminar no final deste ano e foi prorrogado para o primeiro trimestre de 2022”, disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros.

A Medida de Apoio ao Reforço de Emergência em Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) foi criada em abril de 2020, no âmbito da pandemia de Covid-19 e permite a instituições como lares de idosos a integração de pessoas para desenvolvimento de trabalho socialmente útil.

Ana Mendes Godinho avançou também que foi reativado o programa de testagem preventiva à Covid-19 dos profissionais dos lares de idosos "para se procurar antecipar e evitar a propagação”.

A ministra disse ainda que a vacinação com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 “está praticamente concluída” nos lares de idosos, existindo ainda situações que dependem da última vez em que os utentes dessas estruturas tiveram Covid-19 ou receberam a segunda dose.