Governo quer inserir 10.000 jovens e adultos em formações curtas nos politécnicos

A medida, em articulação com entidades empregadoras, visa iniciar ações já em julho, por forma a “aumentar em 30% os graduados por essas formações”.

Para financiar a frequência dos novos 10.000 estudantes no ensino superior estão previstos cinco milhões de euros este ano e 10 milhões de euros em 2021, com verbas da União Europeia e do Orçamento do Estado.

Na resolução que aprova o programa, consta também como estímulo à inserção de adultos ativos no ensino superior (maiores 23 anos), um apoio para licenciaturas, sobretudo em regime pós-laboral.

O universo estabelecido é igualmente de 10.000 pessoas, estando previsto um montante de cinco milhões de euros para este ano e outro de 10 milhões de euros para 2021, com recurso às mesmas fontes de financiamento.