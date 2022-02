Governo quer implementar políticas de estímulo à natalidade

O executivo açoriano defende a implementação de políticas sociais e de família de estímulo à natalidade na Região, numa altura em que o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) - com base nos resultados preliminares dos Censos 2021 - deu a saber que a população residente nas ilhas diminuiu 4,1% na última década.

Para o Vice-Presidente do executivo açoriano, citado numa nota do Portal do Governo Regional - o “desafio demográfico” atual obriga o “poder público a delinear políticas sociais e de família de estímulo à natalidade”.

Segundo Artur Lima, que falava na Calheta (São Jorge) à margem da assinatura de uma adenda a um contrato de cooperação valor-cliente entre a Vice-Presidência do Governo e a Casa de Providência de São José, na valência de creche, o executivo pretende, a “médio e longo prazo”, tornar as creches “gratuitas” nos Açores.

“Trata-se de uma medida estrutural de combate ao despovoamento e às baixas taxas de fecundidade, que importa concretizar a bem das famílias açorianas”, enfatizou o governante, salientando que a valência de creche assume “especial importância no contexto local e regional”, tendo em conta que “facilita a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar” e permite que haja um “planeamento familiar previsível”. “Validamos, por isso, a intenção desta instituição, aumentando a capacidade de creche de 40 para 57 vagas. Esta é a única creche que dá resposta a uma área geográfica que abrange três das cinco freguesias do concelho de Calheta”, frisou.

Na visita à Casa de Providência de São José, Artur Lima entregou ainda um minibus de 18 lugares à instituição, no valor de cerca de 48 mil euros. A viatura, como referiu, destina-se a “colmatar as necessidades ao nível de transporte das crianças que frequentam estas valências sociais”.



E terminou a visita à instituição, anunciando que, em breve, o Governo Regional irá adquirir um imóvel no valor de cerca de 337 mil euros para “instalar em definitivo a valência de Casa de Acolhimento Residencial para jovens e crianças”.