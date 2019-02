Governo quer aplicar sistema de filtragem da água das Lagoas

As mais lidas

Este sistema de filtragem foi testado a uma escala reduzida durante os últimos dois anos na Lagoa das Furnas por uma equipa do Instituto Superior Técnico de Lisboa e os resultados alcançados foram bastante positivos.

Ensaios realizados nos últimos dois anos na Lagoa das Furnas por uma equipa do Instituto Superior Técnico foram positivos. Sistema inovador filtra a água da lagoa e reaproveita o fósforo para um novo fertilizante.

