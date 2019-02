Governo dos Açores promove Fórum da Inovação

As mais lidas

Francisco Pinto, diretor de Serviços da Direção Regional da Ciência e Tecnologia vai intervir sobre a “Ciência como motor para a Inovação” e Paula Rego, da Queijaria Furnense, vai prestar um depoimento sobre as vantagens de boas práticas de inovação.

O painel de oradores será composto por Jorge Portugal, diretor geral da Cotec – Associação Empresarial para a Inovação, abordando o tema “Inovação e Crescimento: a experiência da Cotec Portugal” e Sandra Faria, Pró-Reitora para a Inovação e Empreendedorismo da Universidade dos Açores, com uma intervenção subordinada ao tema “Do conhecimento à Inovação”.

O objetivo da iniciativa passa por “promover a importância do investimento nesta área para a competitividade empresarial e prestar informação aos agentes económicos, assim como auscultar os diversos atores intervenientes no ecossistema de inovação”, adianta nota informativa.

O Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, acolhe na próxima sexta-feira, dia 22 de fevereiro, pelas 14h30, o primeiro Fórum da Inovação, uma iniciativa que se estenderá às nove ilhas, levado a cabo pela Vice-Presidência do Governo dos Açores.

