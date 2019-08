Governo lança concurso público de reabilitação da antiga Torre e Sala de Controlo do Aeroporto de Santa Maria

O anúncio de procedimento, foi publicado esta quarta-feira em Jornal Oficial e refere que o prazo de execução da obra é de oito meses, sendo o preço base da empreitada de 342 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A empreitada tem como objetivo a reabilitação da antiga torre e sala de controlo, onde será instalado o museu dedicado à história do Aeroporto de Santa Maria, adianta nota do Executivo.

A requalificação do espaço mantém as principais caraterísticas arquitetónicas do imóvel, forma, materiais e mobiliário, no sentido de remeter o visitante para o 'modus operandi' dos anos de funcionamento da antiga torre do aeroporto enquanto ponto estratégico de apoio à Base Aérea da Lajes, na ilha Terceira, aquando da II Guerra Mundial.

A intervenção tem como pressuposto o mínimo de alterações e envolve a recuperação dos elementos estruturais interiores e exteriores de madeira ou sua substituição, conforme o estado de degradação, a substituição dos envidraçados, tetos e pavimentos, reparação das paredes, pinturas, substituição da cobertura, reformulação da instalação elétrica, rede de águas e esgotos e sistema de AVAC.