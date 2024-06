Governo já fez pedido para desembolso de 3.º e 4.º pagamentos do PRR

Luís Montenegro discursava num encontro com a comunidade portuguesa em Zurique, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal na Suíça, numa deslocação conjunta com o Presidente da República.

“Quero partilhar convosco que, ontem à noite, submetemos à Comissão Europeia um pedido para o desembolso do terceiro e quarto pagamentos do PRR, no valor de 713 milhões de euros, que estava pendente de algumas decisões legislativas e não só que se conseguiram cumprir nestes 60 dias”, afirmou.