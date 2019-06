Governo faz levantamento dos estragos provocados pelo mau tempo na ilha Terceira

Os diretores regionais da Habitação, das Obras Públicas e Comunicações e do Ambiente visitaram as freguesias do concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, que foram afetadas pelo mau tempo do passado fim de semana, com o intuito de analisar 'in loco' os prejuízos registados, assim como verificar a necessidade de proceder a intervenções mais profundas para a prevenção de futuras ocorrências.