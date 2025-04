Governo e ANA fazem primeira visita técnica ao Campo de Tiro de Alcochete

No comunicado, a tutela disse que “acompanhou, com três técnicos especialistas, a primeira visita técnica, realizada hoje, ao Campo de Tiro de Alcochete, com vista a avaliar as condições do terreno e o cumprimento dos pressupostos definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2024, que definiu a localização e desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa naquele local”.

Segundo o MIH, a “visita foi realizada a pedido da concessionária ANA Aeroportos, que esteve também presente, no quadro dos compromissos estabelecidos no Contrato de Concessão de Serviço Público Aeroportuário nos Aeroportos situados em Portugal Continental e na Região Autónoma dos Açores”, que foi celebrado, em 2012, entre o Estado Português e a concessionária.

A visita foi também acompanhada por “elementos da Força Aérea responsáveis por aquela instalação militar”, destacou a tutela, lembrando que “a construção de um novo aeroporto na região de Lisboa foi objeto de discussão nos últimos 50 anos, por ser considerado um investimento estratégico essencial para impulsionar o desenvolvimento económico do País”.

O MIH recordou que foram apresentadas, ao longo dos anos, “cerca de 15 possíveis localizações, sem que tenha sido tomada qualquer decisão definitiva”.

O Governo, tendo por base no relatório da Comissão Técnica Independente, constituída pelo anterior Executivo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2022, de 14 de outubro, “para avaliar as opções estratégicas para aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa, decidiu, em 14 de maio, que a instalação do Novo Aeroporto de Lisboa – Luís de Camões, será no atual Campo de Tiro de Alcochete”.

“De acordo com a solicitação formalmente enviada pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação à ANA a 17 de junho, a concessionária tem seis meses para produzir o Relatório Inicial ('High Level Assumption Report') sobre o desenvolvimento da capacidade aeroportuária para Lisboa”, referiu.

No final de maio, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou que as negociações com a Vinci/ANA para a construção do aeroporto Luís de Camões começariam nos dias seguintes.

Em meados do mesmo mês, o Governo tinha aprovado a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI).

O Campo de Tiro da Força Aérea, também conhecido como Campo de Tiro de Alcochete (pela proximidade deste núcleo urbano), fica maioritariamente localizado na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente (distrito de Santarém), tendo ainda uma pequena parte na freguesia de Canha, já no município do Montijo (distrito de