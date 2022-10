Governo dos Açores visita na próxima semana terrenos propostos em Lajes do Pico para centro de saúde

Para o primeiro de três dias de visita estão agendadas reuniões com os executivos municipais da Madalena e de São Roque e uma visita aos trabalhos de reordenamento da baía do Cais do Pico, segundo o programa enviado à agência Lusa.

Ainda na segunda-feira irá decorrer uma reunião do executivo açoriano com o Conselho de Ilha e a apresentação do projeto de recuperação dos caminhos agrícolas do Pico.

Para terça-feira à tarde, o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) tem marcada uma reunião com a presidente e os vereadores da Câmara das Lajes, seguindo depois para uma visita aos terrenos propostos pelo município para a construção de um novo centro de saúde.

Em 30 de junho, foi anunciada a autorização do segundo procedimento de contratação pública para a empreitada de remodelação do Centro de Saúde das Lajes do Pico, nos Açores, depois de o primeiro ter ficado deserto.

Antes, em abril, o Governo dos Açores tinha lançado o concurso público da empreitada de remodelação do Centro de Saúde das Lajes, orçado em 1,55 milhões de euros e com um prazo de execução de 480 dias.

Já em agosto, após o município ter disponibilizado terrenos, em declarações à Antena 1 o secretário Regional da Saúde disse que o executivo iria “ponderar” construir um centro de saúde de raiz no concelho, admitindo cancelar o concurso para a requalificação do atual edificio.

Ainda de acordo com programa da visita, também na terça-feira, os membros do Governo Regional irão visitar a Escola Básica e Secundária da Madalena, as obras da fábrica de conservas Conseran, além de participarem na inauguração de uma casa de turismo de habitação.

O executivo açoriano vai igualmente assinar um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia das Lajes.

No mesmo dia, haverá ainda uma sessão do Fórum Autonómico, um conjunto de conferências promovidas pelo Governo Regional durante as visitas estatutárias, sendo o convidado da sessão, marcada para o Museu dos Baleeiros, o antigo eurodeputado do PSD Carlos Coelho.

Para o último dia da visita, quarta-feira, está prevista a reunião do Conselho do Governo, além da apresentação do projeto de construção da circular da Madalena e da assinatura do contrato de alienação da Naval Canal, a celebrar entre a Portos dos Açores e aquele estaleiro.

Hoje, o Conselho de Ilha do Pico alertou que continua a não existir uma solução para o Centro de Saúde das Lajes, defendendo a construção de um novo equipamento com “dignidade” para servir a população daquele concelho açoriano.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.