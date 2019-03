Governo dos Açores vai reduzir a renda a 174 famílias da região

As mais lidas

Andreia Cardoso destacou que “após a atribuição destas habitações, totalizam-se quase 500 agregados familiares da Região Autónoma dos Açores a usufruir de uma habitação permanente, a rendas acessíveis, com a possibilidade de vir a adquirir a habitação”.

A governante anunciou a medida durante a apresentação dos concursos públicos para a atribuição de 24 habitações em regime de arrendamento com opção de compra, estando em causa 15 apartamentos nas ilhas de São Miguel, Faial e Terceira, e nove moradias nas ilhas de São Miguel, Santa Maria, Graciosa, São Jorge e Flores, explica a nota.

Com esta medida, o executivo pretende aumentar o rendimento disponível, já que a soma de todas as reduções permite uma "poupança de 10.500 euros mensais, ou seja, 126 mil euros anuais que ficam disponíveis para estas famílias", frisou a resposável pela tutela.

A secretária regional da Solidariedade Social do Governo dos Açores Açores anunciou a redução das rendas de 174 famílias que vivem em casas da região em regime de arrendamento com opção de compra.

