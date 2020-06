Governo dos Açores satisfeito com elogios do PR aos profissionais de saúde

"Ouvir o nosso representante máximo, o Presidente da República, a elogiar-nos deixa-nos ainda mais contentes e na certeza de que temos excelentes profissionais a fazer todo o seu caminho, todos os dias, da melhor forma", referiu a secretária regional com a tutela da Saúde, Teresa Machado Luciano.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou no domingo o concelho do Nordeste, que foi o mais afetado pela pandemia de Covid-19 nos Açores, com 54 casos e 12 mortes registados.

Durante a visita, o chefe de Estado considerou os profissionais do centro de saúde daquele concelho como um "exemplo a nível nacional".

Teresa Machado Luciano referiu que os profissionais de saúde, os bombeiros e as forças de segurança são um "orgulho" para a região: "Os açorianos estão sempre protegidos com os melhores profissionais", disse, numa sessão de entrega de material no hospital de Ponta Delgada.

A secretária da Saúde disse ter sempre uma "postura de diálogo" com as ordens profissionais e sindicatos, mas assumiu que "ainda há muito a fazer" para atender às reivindicações dos profissionais de saúde.

"O caminho faz-se caminhado e ainda há muito a fazer e podemos ter a certeza que vamos sempre melhorar".

"Em termos de secretaria, fizemos um investimento de 9,3 milhões de euros em equipamento de várias ordens que tem vindo a chegar. Neste momento a questão dos equipamentos de proteção individual não é uma questão felizmente na Região Autónoma dos Açores", afirmou.

A governante falava numa sessão de entrega de câmaras de proteção no ato de entubação, doadas pelo movimento "Todos por quem Cuida".

"Esta é uma doação da Ordem dos Médicos de 17 proteções individuais para quem está entubado ou a desentubar. É sem dúvida nenhuma uma mais-valia para nós", assinalou, referindo que já foram doados cerca de 624 mil euros pela sociedade civil às unidades de saúde da região durante o período de pandemia.

O movimento "Todos Por Quem Cuida" foi criado pela Ordem dos Médicos e pela Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, com o objetivo de distribuir material médico pelas instituições do país.

A presidente do Conselho Médico dos Açores da Ordem dos Médicos, Isabel Cássio, por seu turno, destacou que 10 das câmaras vão para o Hospital de Ponta Delgada, quatro para o da Terceira e três para o da Horta.

"É uma altura [da entubação e desentubação de doentes] em que há muita produção de aerossóis e por isso o risco de contaminação é muito grande. Então as caixas foram construídas exatamente para essa proteção", destacou.