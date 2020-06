Governo dos Açores renova equipamentos dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória

“O Governo dos Açores investiu 134 mil euros na aquisição de 100 ARICA, que serão distribuídos de acordo com as necessidades, e de um nebulizador para cada corpo de bombeiros, que irão permitir renovar o equipamento já existente”, salientou Teresa Machado Luciano.

Este equipamento foi entregue esta semana aos dois corpos de bombeiros da ilha Terceira, seguindo-se a distribuição pelos restantes 15 corpos de bombeiros da Região.

“O material hoje entregue inclui ainda equipamento de salvamento e desencarceramento, de valor superior a 22 mil euros, inserindo-se num esforço de investimento do Governo dos Açores de 8,5 milhões de euros para a Proteção Civil em 2020”, destacou a Secretária Regional.

O equipamento de salvamento e desencarceramento agora entregue, segundo a titular da pasta da Proteção Civil, “é da geração mais recente, tem menor custo de manutenção e é mais versátil, permitindo operações de salvamento de vítimas de acidentes rodoviários mais céleres e seguras”.

Para Teresa Machado Luciano, “o investimento contínuo realizado pelo Governo em equipamento para os Bombeiros da Região tem sido essencial para a proteção dos profissionais e para uma intervenção célere e segura no socorro à população”.

A governante lembrou ainda que “os Bombeiros da Praia da Vitória têm uma ambulância e respetiva tripulação dedicada exclusivamente à COVID-19, sendo um dos cinco corpos de bombeiros da Região com esta valência”.

“Garantimos um seguro de acidentes de trabalho com cobertura para a COVID-19 e uma oferta de alojamento para isolamento profilático para os nossos bombeiros, sendo esta também uma forma do Governo dos Açores reconhecer e agradecer o seu trabalho”, frisou.

Teresa Machado Luciano salientou ainda que “temos cumprido pontualmente as nossas obrigações, mantendo em dia os pagamentos no âmbito da emergência pré-hospitalar e do transporte de doentes, bem como as transferências do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para combustível e manutenção de viaturas”.

Os ARICA são equipamentos de respiração autónoma, que permitem que os bombeiros intervenham em ambientes com atmosferas contaminadas ou com deficiente concentração de oxigénio, protegendo as vias aéreas e a face do operador, enquanto os nebulizadores são equipamentos para desinfeção e descontaminação das superfícies das ambulâncias, que vão permitir reforçar a segurança de profissionais e utentes, no âmbito do transporte em ambulância.