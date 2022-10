Governo dos Açores reitera compromisso de trabalhar estatuto dos bombeiros e cooperação

José Manuel Bolieiro, que falava nas comemorações do 38.° aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, na ilha Terceira, destacou o papel desempenhado pelas bombeiras e pelos bombeiros dos Açores ao serviço da população, tendo salvaguardado que as associações humanitárias constituem uma “prioridade” para o seu executivo.

“Com a escassez de recurso que todos temos, é preciso definir prioridades e nós apontamos uma prioridade para o apoio ao papel das associações humanitárias dos bombeiros voluntários dos Açores. Faremos isso em progresso, no reforço do que já disponibilizamos, em sinal diferenciador com o histórico de algum esquecimento. Não cairá no limbo o papel das bombeiras e bombeiros dos Açores e associações”, afirmou Bolieiro.

O líder do executivo renovou o “compromisso de trabalhar para o Estatuto Social do Bombeiro” dos Açores, “dignificando o mérito” no trabalho desenvolvido, num “compromisso regulamentar, legislativo, económico e financeiro com a valorização e a dignificação desta missão que os bombeiros cumprem, em diálogo, como o que está em curso”.

Bolieiro deixou ainda o compromisso de “incluir melhores soluções de cooperação técnica e financeira entre o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e as associações humanitárias, e o Serviço Regional de Saúde”.

O governante considerou que a região, na perspetiva do turismo, tem “uma mais-valia na Proteção Civil, que assegura confiança, credibilidade” enquanto comunidade acolhedora de visitantes.

Bolieiro destacou que o Governo dos Açores, através de uma resolução, assegurou uma tripulação extra para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.

O presidente do Governo dos Açores referiu que está previsto, até ao final do ano/princípio de 2023, entregar à corporação de bombeiros da Praia da Vitória dois conjuntos de equipamentos de proteção individual para combate a incêndios.

O governante deixou ainda o desafio de, “a médio e longo prazo, promover a adaptação da Administração Regional para uma ideia de programação do investimento em equipamentos e recursos em geral”, um processo inspirado no modelo da Lei de Programação Militar do país.