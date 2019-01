Governo dos Açores reforça cooperação na área da agricultura em Bruxelas

Foi assinado esta quarta-feira, um acordo de entendimento entre os secretários regionais da Agricultura e Florestas e Adjunto da Presidência para as Relações Externas e a Federação Agrícola dos Açores, entidade que passa a ter um representante colocado no Gabinete de Representação dos Açores em Bruxelas.

Este acordo visa reforçar a representação do setor agrícola da Região junto de órgãos comunitários, utilizando a logística e o apoio do Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas, aprimorando a aproximação entre a sociedade civil açoriana e os diferentes organismos europeus na defesa dos Açores.





Os dois membros do Governo Regional ficam obrigados a apoiar a Federação Agrícola no cumprimento da sua missão em Bruxelas, apoiar a logística e permitir o acesso e utilização do espaço do Gabinete de Representação e implementar uma estratégia de articulação na abordagem às instâncias comunitárias.





Citado em nota do executivo, Rui Bettencourt, secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas afirmou esperar que “possa haver uma defesa ainda mais forte de uma área de atividade importantíssima para os Açores, que é a agricultura e a agropecuária”.





“Evidentemente que isto tem consequências muito importantes”, disse o governante, referindo que o Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027 está a ser estabilizado e negociado e que “um reforço no alerta e na operacionalização daquelas que são as competências do Gabinete numa área tão importante para nós, é fundamental”.





Para o Secretário Regional, a assinatura deste protocolo “simboliza o início de uma colaboração que vai ter os seus momentos fortes e os seus momentos difíceis”, mas que “vai ter certamente um retorno para os Açores e para a agricultura, em particular, que vai ser muito positivo”.





Rui Bettencourt destacou ainda o trabalho conjunto com a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas no sentido de operacionalizar esta aproximação que agora se inicia, felicitando também a Federação Agrícola dos Açores “pela disponibilidade e pelo apoio que tem dado a esta estratégia”, para que, juntos, em Bruxelas, possam articular estes assuntos, de modo a serem “mais eficientes nesta área tão fundamental para os Açores que é a agricultura”.