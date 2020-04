Governo dos Açores recusa haver racionamento de combustível no Corvo

Na terça-feira, o PPM alertou para o que diz ser uma situação de "racionamento de combustível" que começou a ser implementada na ilha do Corvo, devido ao "abastecimento irregular" da mais pequena ilha dos Açores, que se "arrasta desde o furação Lorenzo", em outubro.

Segundo Paulo Estêvão, deputado monárquico eleito pelo Corvo, "as reservas, nomeadamente as do Fundo Regional de Abastecimento, encontram-se em valores mínimos (por isso é que a sua distribuição foi racionada). Ora, esta situação é absolutamente incompreensível até pelo que se está a passar no mercado internacional de distribuição de combustível. A ilha do Corvo deve ser o único local do mundo em que falta combustível neste momento", aponta o deputado.

Em nota divulgada hoje, o executivo regional informa que está, "através do Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico (FRACDE), a acompanhar os níveis de combustível atuais no mercado local", garantindo que "a ilha do Corvo dispõe, à data, de combustível para assegurar o quotidiano dos seus habitantes dentro da normalidade no decurso desta semana".

Segundo o Governo Regional, do PS, existe no Corvo "desde há 15 anos" uma reserva de combustível de "22 mil litros de gasóleo", implementada por parte do FRACDE, e que assegura disponibilidade "nos momentos em que o abastecimento marítimo não é possível".

"Esta infraestrutura tem permitido, ao longo destes 15 anos, garantir, a todo o momento, que não faltem combustíveis no Corvo", salienta a nota.

Além disso, o executivo esclarece ainda que, "na sequência do previsível agravamento das condições meteorológicas, entre hoje e domingo, para os grupos Central e Ocidental, com previsões que apontam para vento de 60 a 70 km/hora e ondulação a variar entre 3 e 5,5 metros, a operação do navio que escala o Corvo prevista para esta semana, que deveria abastecer a ilha de mercadorias e combustíveis, será adiada para segunda-feira, 04 de maio".

Esta situação "é, como sempre, avaliada pelo Governo dos Açores, através do FRACDE, em conjunto com o armador e a Autoridade Marítima, tendo por objetivo a salvaguarda da operação, em segurança, da tripulação, da carga e do navio em causa", acrescenta.

De acordo com o executivo açoriano, "a escala do navio na próxima semana permitirá repor a capacidade de armazenagem e os níveis de combustível dos operadores locais".