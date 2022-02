Governo dos Açores realiza fórum sobre sustentabilidade em visita às Flores

O espaço de reflexão sobre a autonomia regional açoriana, criado pelo atual Governo, já passou este ano, com outras temáticas, pelas ilhas Graciosa, São Jorge e Pico, chegando às Flores às 20:30 de hoje no Auditório das Lajes.

Em comunicado, o Governo refere que Joana Borges Coutinho cresceu nos Açores, mas, aos 20 anos, trocou Direito em Lisboa por Agricultura Biológica e Agro-Ecologia no Reino Unido, tendo regressado ao arquipélago em 2014 para impulsionar “modelos de negócio e projetos colaborativos na área da sustentabilidade e da gestão de mudança”.

As iniciativas do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM começam pelas 16:30, numa reunião com os Delegados de Ilha, seguida de outra com os deputados regionais eleitos pelas Flores, de acordo com a agenda oficial a que a Lusa teve acesso.

Na segunda-feira, o Governo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro reúne-se com o presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores e vereadores, visitando depois as obras do Porto das Lajes.

A outra reunião com os presidentes das juntas de freguesia daquele concelho sucede outra visita, à Avenida Marginal da Fajã Grande.

À tarde, a reunião é com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores e vereadores.

O executivo pretende visitar o Porto das Poças em Santa Cruz das Flores e o Altio - Orla Costeira.

Pelas 20:30, realiza-se a reunião do Governo dos Açores com o Conselho de Ilha das Flores, no Museu das Flores, o mesmo local onde, na terça-feira, se realiza o Conselho do Governo.

Segundo o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago sem departamentos governamentais (seis das nove), pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.

O atual executivo açoriano do PSD/CDS/PPM, eleito em outubro de 2020, esteve impedido de as realizar devido à pandemia de covid-19.