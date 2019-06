Governo dos Açores quer maior cooperação entre regiões ultraperiféricas

O secretário regional adjunto para as Relações Externas do Governo dos Açores defendeu esta sexta feira, na Horta, a criação de “um espaço de cooperação entre as regiões ultraperiféricas no seu todo”.

Citado em nota de imprensa, Rui Bettencourt afirmou a necessidade de reforçar a cooperação entre as regiões ultraperiféricas (RUP) da União Europeia, fazendo com “que se avance para além do que está estipulado no artigo 349.º da União Europeia”, que determina um estatuto específico para as RUP.

O governante falava no final da visita aos Açores do Presidente de Saint Martin e que preside, atualmente, à Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, Daniel Gibbs.

“Achamos que, havendo uma cooperação articulada nas questões do mar, nas questões do turismo, nas questões da inovação, nas questões do espaço, temos a ganhar na nossa afirmação”, afirmou Rui Bettencourt.

O governante deixou, também, o desafio de criar um programa de mobilidade profissional das RUP que permita aos jovens fazerem estágios em qualquer uma das regiões.

O titular da pasta das relações externas mencionou algumas áreas de potencial cooperação entre os Açores e Saint Martin, como o turismo, ou a proteção civil, destacando a relevância desta área, uma vez que Saint Martin está exposta ao risco de tempestades e os Açores são uma zona de elevado risco sismológico.

A União Europeia definiu nove regiões ultraperiféricas, que gozam de um estatuto especial que ajuda a “lidar com os grandes desafios que enfrentam devido ao afastamento geográfico, à insularidade, à pequena superfície, ao relevo e clima difíceis e à dependência económica de um pequeno número de produtos”.

São nove as regiões que integram as RUP, sendo duas portuguesas, as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, uma espanhola, o arquipélago das Canárias, e as restantes seis francesas, a Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Maiote, Reunião e Saint Martain.