Governo dos Açores quer “grande reestruturação” no aeroporto da ilha Terceira

Em declarações à agência Lusa, o número dois do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) afirmou que a nova porta de embarque da Aerogare Civil das Lajes, que foi inaugurada, vai “contribuir para a fluidez de passageiros e aeronaves”.

“É um pequeno passo para uma grande remodelação e reestruturação do aeroporto da ilha Terceira, devolvendo assim a centralidade da Terceira com um aeroporto internacional com capacidade de resposta para desenvolver os Açores”, afirmou Artur Lima, após a cerimónia de abertura da porta.

Segundo o vice-presidente do executivo açoriano, a nova porta de embarque, que custou cerca de 130 mil euros, faz parte de um conjunto total de 214 mil euros previstos para a primeira fase da intervenção.

Artur Lima (CDS-PP) recordou que a vice-presidência do Governo dos Açores já encomendou o estudo prévio para a ampliação da infraestrutura, com o custo de 59 mil euros.

“Já temos encomendado o estudo prévio para o aumento da aerogare e aí vamos fazer um aumento profundo da dimensão da aerogare, requalificando o aeroporto da ilha Terceira. Será a grande obra para lançar em 2024”, salientou.

O governante adiantou também que o “projeto de requalificação da cobertura e de parte da fachada” da aerogare “ficará pronto ainda este mês”, representando um investimento de 25 mil euros.

“Esta primeira fase vai realizar a requalificação da cobertura, que está apodrecida. Existiram chapas que voaram no último inverno. Vamos requalificar toda a cobertura e fachada oeste”, adiantou.

O vice-presidente defendeu igualmente a necessidade de tornar o aeroporto da Terceira “mais atrativo”, lembrando as reivindicações públicas de empresas e companhias aéreas.

A 23 de maio, foi revelado que o Governo dos Açores encomendou um estudo prévio de viabilidade da ampliação e remodelação da Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, por perto de 60 mil euros.

“Face ao volume de tráfego de passageiros alcançado em 2022 e à expectativa de contínuo aumento de fluxos turísticos para a Terceira, a Aerogare Civil das Lajes deverá ter melhores condições de operacionalidade para servir os locais e quem nos visita”, afirmou o vice-presidente do executivo açoriano na ocasião.

O contrato para a realização do estudo de viabilidade foi assinado com a empresa Bransolutions – Prestação de Serviços Lda., por 59.500 euros (mais IVA), tendo um prazo máximo de entrega de 180 dias.