Governo dos Açores propõe pagamento faseado da valorização das carreiras da Saúde

“O que estamos a fazer agora é um levantamento do impacto financeiro desta medida, que abrange cerca de 1.400 trabalhadores, de modo a que se possa, já este ano, começar a fazer este pagamento. Estamos a negociar com os sindicatos de forma a alcançarmos aqui um acordo de faseamento deste pagamento”, adiantou o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses.

O governante, do executivo de coligação PSD-CDS-PPM, falava, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, à margem de uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap), que não quis prestar declarações.

Segundo Clélio Meneses, o executivo anterior (PS) chegou a acordo com os sindicatos, no final do mandato, em 2020, para proceder à regularização remuneratória decorrente da regularização das carreiras gerais da saúde (assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores), mas “nunca foi feito qualquer pagamento”.

“Grande parte destes acordos foram publicados exatamente um dia depois de este Governo tomar posse. Fizeram acordos para outros pagarem”, salientou, garantindo que o executivo “vai cumprir e vai pagar”.

O secretário regional da Saúde alegou que está ainda a ser feito um levantamento do montante necessário para regularizar a situação destes trabalhadores, processo que disse ter sido atrasado pelo ataque informático ao Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

“Ainda não temos o valor certo. Decorre dessa circunstância o facto de não termos fechado agora o acordo. Estamos a aguardar que os hospitais nos enviem essas informações”, avançou.

Clélio Meneses lembrou que está em causa também a valorização remuneratória de outras carreiras, alegando que o montante é “insustentável para ser resolvido de uma única vez”.

“O Governo Regional está a fazer um esforço financeiro avultado. Estamos a regularizar as carreiras e as remunerações de todos os profissionais de saúde da região”, frisou.

Questionado sobre a necessidade de reforço das verbas disponíveis no Orçamento da Região para a área da saúde, o governante disse que esta matéria está ainda a ser avaliada.

“Estamos a ponderar o que é necessário para cumprir com aquilo que é justo, em termos de valorização dos profissionais de saúde da região”, apontou.