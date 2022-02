Governo dos Açores propõe 126 ME para obras públicas e comunicações em 2022

Ana Carvalho, que foi ouvida pela Comissão de Economia da Assembleia Legislativa dos Açores, a propósito das propostas de Plano e Orçamento Regionais, especificou que as ações relativas às obras públicas e transportes terrestres somam 113,4 milhões de euros, sendo que para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) está prevista uma dotação de 10,5 milhões de euros, “a aplicar nos circuitos logísticos das ilha de São Miguel, Terceira, São Jorge, Santa Maria, Graciosa, Pico e Faial”.

“Em matéria de transportes terrestres, para além das ações de reabilitação e beneficiação de diversas estradas regionais, com um investimento global de cerca de seis milhões de euros, está ainda previsto um investimento de 2,3 milhões no sistema de transportes terrestres e segurança rodoviária”, afirmou a titular da pasta das Obras Públicas.

Ana Carvalho observou que, no âmbito do sistema de transportes terrestres e segurança rodoviária, vai proceder-se à “consolidação do serviço público coletivo de passageiros com serviço acessível a todos os cidadãos, mediante estações de serviço no período de fim-de-semana nas diferentes ilhas da região” e serviço noturno na ilha de São Miguel.

A secretária regional pretende “acompanhar os serviços resultantes dos novos contratos de serviços públicos referentes às ilhas de Santa Maria e Flores com a implementação de novos horários, carreiras e itinerários e informação ao público”.

A Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações vai manter os passes sociais de 30 dias, para a terceira idade, pensionistas e reformados, entre outros, a par de um sistema integrado de gestão de informação ao público e campanhas rodoviárias para combater as causas da sinistralidade.

O Governo dos Açores pretende, no capítulo das Comunicações, investir nove milhões de euros em 2022, dos quais 5,3 milhões serão canalizados para sistema de informação e estruturas de suporte, 2,7 milhões para cibersegurança e segurança de informação e cerca de 800 mil euros em redes públicas de tecnologias de comunicação.

Ana Carvalho anunciou ainda que o projeto ‘Azores Cloud’ está “na sua fase final de implementação” e “assenta na centralização do sistema de computação e de armazenamento de dados do Governo Regional dos Açores”.