Governo dos Açores promove seminário sobre Segurança e Saúde no Trabalho

De acordo com nota de imprensa do Governo dos Açores, o evento terá lugar no Teatro Faialense, na cidade da Horta, entre as 09h00 e as 12h30, e insere-se no âmbito das comemorações da Semana Europeia da Segurança e Saúde no Trabalho 2022.



O seminário destina-se a profissionais de todos os setores de atividade, bem como a todas as pessoas com interesse e que têm ou venham a ter responsabilidades na área da Segurança e Saúde no Trabalho.



As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas até ao dia 12 de outubro através da seguinte hiperligação: https://bit.ly/3reqgcQ.



A iniciativa, que faz parte da Campanha Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, contará, na sessão de abertura, com as intervenções da Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, da Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Fernanda Campos e da Coordenadora Ponto Focal Nacional (PFN) da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), Emília Telo.