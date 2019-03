Governo dos Açores promove curso de formação transnacional na área do empreendedorismo jovem

O Governo dos Açores, através da Direção Regional da Juventude, realiza entre os dias 6 e 8 de março, no NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na Lagoa, um curso de formação no âmbito do projeto transnacional 'Entrepreneurship Education: A Road of Sucess'.

“Este curso de formação é uma das fases transnacionais do projeto Educação Empreendedora", disse citado em nota o secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, adiantando que vai contar com a presença de "17 profissionais da área da educação, responsáveis pela gestão e implementação de programas de educação para o empreendedorismo”.





Esta formação contará ainda com o contributo de Chris Curtis, formador em Educação para o Empreendedorismo, no Canadá.





Durante três dias, os formandos vão receber informação sobre a metodologia 'Learning by Doing' e explorar estratégias e recursos para trabalhar o empreendedorismo na sala de aula.





Na ocasião, diz a nota, será apresentado o Centro de Recursos Didáticos online, uma plataforma onde “serão disponibilizados guiões de aulas e de atividades que estimulem a participação dos jovens e que os ajudem a criar a sua própria ideia de negócio”.