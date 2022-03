Governo dos Açores promete apoios aos atuneiros que não consigam descarregar

“O apoio que, neste momento, temos programado é o apoio aos armadores que não conseguiram descarregar em São Miguel, numa altura em que o entreposto ficou mais congestionado”, explicou o governante, em declarações aos jornalistas na ilha do Faial, à margem de uma visita às obras de reordenamento da orla costeira.

Contudo, Manuel São João admitiu, face aos constrangimentos verificados noutras ilhas, alargar essas ajudas a outros armadores.

Segundo o titular da pasta das Pescas nos Açores, “não existem ainda valores definidos” quanto ao montante dos apoios a conceder aos armadores, situação que será definida “no final da safra” e em coordenação com a Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores (APASA) e com a Federação de Pescas dos Açores.

Na quarta-feira, o grupo parlamentar do PS na Assembleia Regional denunciou que existiam atuneiros a aguardar “há cinco dias” por disponibilidade de descarga de atum-bonito no entreposto frigorífico da Madalena, na ilha do Pico.

“Há armadores e pescadores açorianos que estão a sentir fortes dificuldades em descarregar e armazenar o seu pescado no entreposto frigorífico da Madalena do Pico, que se encontra assoberbado por descargas de embarcações maiores, com tripulações provenientes da Madeira”, lia-se num requerimento entregue no parlamento regional pelos socialistas.

Citado numa nota de imprensa, o deputado do PS Tiago Branco considerou que “não é justo” que embarcações com menos de 20 metros de comprimento e que descarregam, em média, 10 a 15 toneladas de atum, sejam tratadas de igual forma com embarcações de 40 metros, que descarregam 30 ou mais toneladas de cada vez.

Contudo, segundo a APASA, são os pequenos atuneiros que têm tido prioridade na descarga do atum, por não terem capacidade de congelamento do pescado em porão, fazendo com que os grandes atuneiros tenham de aguardar no cais disponibilidade do entreposto.

O secretário regional do Mar e das Pescas lembrou também que estes constrangimentos na descarga de pescado resultam, em parte, da existência este ano de atum-bonito em abundância, mas também do facto de o anterior Governo dos Açores ter decidido fazer obras em dois entrepostos frigoríficos, ao mesmo tempo.

“Estes constrangimentos são aqueles que decorrem de um ano em que existe, felizmente, abundância de atum nos mares dos Açores, mas também decorrem do facto de o anterior governo ter projetado obras, em simultâneo, nos entrepostos de Santa Maria e da Horta, situação que condicionou a safra de 2021”, lamentou o governante.

De acordo com os dados disponibilizados pelo executivo de coligação PSD/CDS-PP/ PPM, até 25 de agosto tinham sido descarregadas nas lotas dos Açores, 3.947 toneladas de atum (voador, patudo e bonito), mais 1.464 toneladas do que em igual período do ano passado.