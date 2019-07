Governo dos Açores participa, em França, na reunião do projeto europeu AQUA-LIT

Este projeto, financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), no âmbito da S2 MARINE LITTERO, tem como objetivo desenhar medidas preventivas para evitar o descarte de lixo proveniente da indústria da aquacultura no mar.







O AQUA-LIT visa fornecer um conjunto de ferramentas - existentes, em construção ou já implementadas - ao setor da aquacultura e ainda uma base de dados e ligações entre as partes interessadas de forma a abordar a prevenção e redução de lixo, a monitorização e quantificação do lixo e ainda a sua remoção e reciclagem, explica nota do Executivo.







A integração do Governo dos Açores neste projeto, através do FRCT, permitirá acompanhar os desenvolvimentos europeus em "matéria de investigação, desenvolvimento e inovação na área da aquacultura e o seu impacto no meio marinho, sendo expectável que contribua para o desenho de ferramentas e para a identificação de boas práticas de implementação desta atividade económica, contribuindo, assim, para que os Açores se posicionem na vanguarda da ação contra o lixo marinho proveniente desta fileira".







Como parceiro deste projeto, o Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia contribuirá para a identificação das lacunas de políticas e o envolvimento com as autoridades relevantes, fornecendo também diretrizes políticas para uma melhor tomada de decisões.







Com a duração de dois anos e um orçamento de 587 mil euros, este projeto é coordenado pelo GEO - Geonardo Environmental Technologies Ltd., da Hungria, e conta, para além do FRCT, com a participação de mais cinco parceiros de vários países europeus.