Governo dos Açores mantém aposta na requalificação de infraestruturas de apoio a idosos na Terceira

Andreia Cardoso falava na cerimónia de assinatura de um contrato de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo para a requalificação das instalações do segundo piso da Estrutura Residencial para Idosos daquela instituição.



Citada em nota, a secretária adiantou que "embora a disponibilidade de vagas para acolhimento dos idosos seja importante, não é, contudo, a única frente de ação em que este Governo está a apostar para criar as condições que respondam às necessidades da população mais idosa. A melhoria das condições já existentes é também uma prioridade”.



A intervenção a realizar na Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo vai permitir uma renovação das referidas instalações, dotando-as de melhores condições de higiene e de segurança para os utentes e de trabalho para os funcionários.



Trata-se de um investimento superior a 120 mil euros, com um financiamento de 81.750,00€ por parte do Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Solidariedade Social.



“Acreditamos estar assim a contribuir de modo decisivo para a melhoria da qualidade de vida de todos aqueles os que usufruem destas instalações, a começar pelos utentes, mas passando também pelos colaboradores, que verão melhoradas as condições para melhor prestarem os cuidados a quem deles necessita”, destacou Andreia Cardoso.