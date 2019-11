Governo dos Açores lança nova Campanha Regional Contra a Violência Doméstica

A nova campanha foi apresentada em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, pelo diretor regional da Solidariedade Social, Marco Martins, que afirmou, citado em nota, que a “campanha assinala a alteração do número e do funcionamento da Linha Regional contra a Violência Doméstica, que se pretende que continue a contribuir para o esclarecimento da comunidade e para a sinalização e encaminhamento das vítimas de violência doméstica para as respostas de atendimento que existem em toda a Região.





A campanha pretende “desmistificar estereótipos e preconceitos associados à violência doméstica, alertando que qualquer cidadão pode ser vítima e apelando à responsabilidade da comunidade para a denúncia e para a procura de ajuda, considerando a rede de recursos disponíveis na Região”, disse.





Nesse sentido, alertou para a importância de se “consciencializar a comunidade açoriana para as diversas formas de violência que ainda ocorrem e subsistem e do seu papel ativo neste flagelo”, revelando que “85 por cento das vítimas de violência doméstica em Portugal ainda são do género feminino”.





A campanha, cuja apresentação assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, é constituída por um spot de vídeo, a ser divulgado nos meios de comunicação social e nas redes sociais, um spot áudio, a ser divulgado nos meios radiofónicos, bem como cartazes, outdoors, flyers e folhetos informativos.





Saliente-se o III Plano Regional Contra a Violência Doméstica e de Género, recentemente aprovado, preconiza o desenvolvimento de campanhas de informação e sensibilização contra a violência doméstica, dirigidas à comunidade em geral, onde se enquadra esta campanha de divulgação do número de apoio 800 27 28 29.