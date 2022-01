Governo dos Açores investe 7,7 ME em infraestruturas agrícolas até final de 2021

“O Governo Regional prevê investir, até final do ano, quer no abastecimento de água, quer nos caminhos agrícolas e caminhos de penetração, quer mesmo na eletrificação, cerca de 7,7 milhões de euros, o que irá beneficiar cerca de quatro mil explorações agrícolas”, avançou Ventura aos jornalistas.

O governante falava na sede do Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA), na Ribeira Grande, após uma cerimónia de consignação de empreitadas agrícolas na ilha de São Miguel.

Ventura disse que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) vai promover um estudo para quantificar os custos de produção agrícola por ilha e por concelho.

“No âmbito das oportunidades, potencialidades e dos constrangimentos, queremos saber quanto é que custa produzir, por exemplo, um litro de leite ou um quilo de carne ou um quilo de hortaliças”, disse.

O secretário regional revelou que, “a partir de hoje”, as “prioridades de investimento” do IROA serão “definidas em conjunto” com a Federação Agrícola dos Açores.

Ventura anunciou ainda que o executivo açoriano lançou um estudo para quantificar os plásticos utilizados nos diferentes setores agrícolas, para “fazer um reaproveitamento” do material utilizado na agricultura regional.

“Iniciámos um estudo para caracterizar a quantidade dos plásticos que estão a ser utilizados na agricultura e vermos a possibilidade de haver uma economia circular desses mesmos plásticos”, apontou.

Questionado acercas das críticas do PS sobre a redução do investimento do contrato-programa com o IROA para 2021, António Ventura disse que o valor do investimento para este ano foi planeado pelo anterior Governo Regional, liderado pelo PS.

“O investimento que está previsto para este ano resultado do que foi planeado no ano transato. Ou seja, resulta do anterior executivo, resulta do entendimento da administração do IROA. Portanto, se há uma crítica a fazer, há que virar essa crítica ao PS”, afirmou.

A 09 de julho, o PS/Açores entregou um requerimento na Assembleia Regional a questionar o Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, sobre a redução de 196,5 mil euros no contrato-programa com o IROA para 2021.

O PS/Açores destacou que o contrato para 2021 entre o Governo Regional e o IROA prevê uma transferência de 4,66 milhões de euros, “uma redução de 196,5 mil euros” em comparação com 2020.