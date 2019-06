Governo dos Açores investe 250 mil euros em 2019 para gestão das zonas balneares e monitorização das águas balneares

Gui Menezes frisou, nesse sentido, a colaboração entre a Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM) e as entidades gestoras das zonas balneares de todas as ilhas, nomeadamente na apreciação e licenciamento de infraestruturas de apoio à prática balnear, na análise das águas balneares, bem como na formação e contratação de nadadores salvadores, explica nota do executivo.





Refira-se que este ano 39 zonas balneares costeiras do arquipélago receberam o galardão Bandeira Azul, ou seja, mais cinco do que em 2018 e um número recorde para os Açores.





“Por detrás de uma Bandeira Azul estão muitos pressupostos e muitas exigências”, afirmou Gui Menezes, sublinhando que, para assegurar a qualidade das águas balneares, são analisadas anualmente “cerca de meio milhar de amostras” provenientes das 70 águas balneares identificadas da Região.







Para além da monitorização da qualidade das águas, o secretário regional salientou o investimento na contratação de nadadores salvadores para as zonas balneares geridas pela DRAM, nomeadamente nas praias de S. Lourenço e da Maia, em Santa Maria, na praia de Porto Pim, na Horta, e na zona balnear da Ferraria, em São Miguel.







Gui Menezes referiu ainda o apoio do Governo à realização de cursos de nadadores-salvadores, destacando que este ano foi aumentado o período de vigilância, abrangendo, desta forma, toda a época balnear.





O secretário regional lembrou também que, na sequência dos estragos provocados pela tempestade Kyllian, em fevereiro, o Governo dos Açores assumiu financeiramente a recuperação dos locais afetados, como é o caso das zonas balneares do Varadouro e de Castelo Branco, no Faial, que se traduziu num investimento de cerca de 20 mil euros.







Na sua intervenção, diz a nota, Gui Menezes adiantou ainda que a DRAM adquiriu este mês uma nova máquina para limpeza do areal da praia de Porto Pim, uma das mais afetadas pelo fenómeno do plástico marinho, que começou a funcionar esta semana.







O equipamento, operado por técnicos do Parque Natural do Faial, correspondeu a um investimento de cerca de 18.500 euros.





Ainda no âmbito da visita do Executivo ao Faial, o Secretário Regional visitou também quinta-feira a empreitada de reforço da proteção costeira do talude junto ao antigo aterro da ilha do Faial, na Praia do Norte, que arrancou há uma semana e deverá estar concluída em agosto.