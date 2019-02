Governo dos Açores investe 2,1 ME em infraestruturas agrícolas na ilha Terceira

Segundo a nota de imprensa, estes investimentos permitem melhorar as "condições de trabalho aos agricultores, contribuir para a redução de custos e melhorar a competitividade das explorações, numa fase em que existe uma grande pressão ao nível do rendimento das explorações leiteiras em virtude do preço do leite pago à produção".

O anúncio foi feito pelo secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, durante a inauguração do Caminho Florestal da Ramada, em Angra do Heroísmo, uma empreitada que beneficia 18 explorações agrícolas, numa extensão de dois quilómetros.

Este ano serão feitas intervenções no Caminho Agrícola do Mal Farto e do Ginjal, da responsabilidade do Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA), e no Caminho Rural da Serra do Cume e do Bairro Vermelho, através da Direção Regional dos Recursos Florestais, que perfazem um total de 1,8 milhões de euros.

O dirigente salientou que os investimentos do executivo “são de grande relevância e têm um impacto importante e direto nas estruturas de custo das explorações agrícolas”.